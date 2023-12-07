شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطيران المدني: ميزانية السعودية 2024 تعكس تعزيز الاستقرار المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج: إن ميزانية السعودية 2024، تعكس جهودا مستمرة في تعزيز الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الاقتصادية في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وتحسين البيئة الاستثمارية لتسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، للسير بخطى واثقة نحو المستقبل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وثمن الدعيلج الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الطيران المدني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتحقيق تطلعاتها في التحول نحو اقتصاد وطني قائم على الفرص الاستثمارية ودعم وتمكين المشروعات الطموحة.

عبد العزيز الدعيلج

مشروعات طموحة

أضاف أن المشروعات الطموحة تتضمن: إطلاق مخطط مطار الملك سلمان الدولي، ومخطط مطار أبها الدولي، وتأسيس طيران الرياض، إضافة إلى جملة من اللوائح والسياسات تمثلت في السياسة الاقتصادية في قطاع الطيران التي تضمنت 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، ولائحة حماية حقوق المسافرين.

ونوه بالتزام الهيئة العامة للطيران المدني الراسخ بتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، للإسهام الفاعلة في تنويع الاقتصاد وتعزيز رفاهية المواطن، والتي تعزز التنوع الاقتصادي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والتي تسهم في تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأضاف: تعزز الميزانية مكانة المملكة الاقتصادية وتوضح الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تنتهجها في الإصلاحات الهيكلية للجوانب الاقتصادية والمالية، منوّهًا بما تعكسه الميزانية من اهتمام واضح نحو تطوير قطاع الطيران في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، من خلال التخطيط لإطلاق الخطة الوطنية للملاحة الجوية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات الجوية، ومنصة مراقبة جودة الخدمات في المطارات.

ورفع رئيس هيئة الطيران المدني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة إعلان ميزانية السعودية 2024.