شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: نمو اقتصاد المملكة غير النفطي إلى الضعف منذ 2016 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، إن اقتصاد المملكة غير النفطي حقق نموا إلى الضعف منذ 2016.

وأوضح خلال خلال أعمال ملتقى الميزانية السعودية 2024، إنهم لا يزالون في منتصف رحلة التحول.

ميزانية السعودية 2024

وذكر أن هناك الكثير من المنجزات، مشيرا إلى أن الرؤية السعودية 2030 خلفت بيئة خصبة وممكنة لتنوع الاقتصاد الوطني.

وقال إنهم يعملون على تنويع الاقتصاد والاستثمار في الكوادر الوطنية.