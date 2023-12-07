شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظم منتدى "الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظّم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأحد المقبل، المنتدى السنوي الثاني عشر (افتراضياً) بعنوان " الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري "، بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، تحت شعار: "20 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد".

وسيناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية، ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام.

الجدير بالذكر أن تنظيم الهيئة للمنتدى يأتي انطلاقاً من مشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023م، وفي إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.