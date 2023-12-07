الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية بمقدار 3.5% خلال الربع الثالث

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 3.5% على أساس سنوي، و0.4% على أساس ربعي، كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9% على أساس سنوي، في حين انخفضت بنسبة 3.8% على أساس ربعي.

وأضافت الهيئة، في تقريرها عن الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثالث 2023م، أن الأنشطة النفطية شهدت انخفاضًا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17.0% و8.5% على التوالي، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام الماضي، في حين شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بنسبة 3.2% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي.

وأبانت أن الواردات حققت نمواً في الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 11.9% على أساس سنوي و1.7% على أساس ربعي، كما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي ارتفاعاً قدره 6.8% على أساس سنوي و1.9% على أساس ربعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 6.0% على أساس سنوي و3.7 % على أساس ربعي، في حين انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1.8% على أساس ربعي، أما الصادرات فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 16.9% على أساس سنوي و10.0% على أساس ربعي.

وأكدت أن معظم الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث حققت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو خلال الربع الثالث من عام 2023م، والذي بلغ 11.8 % على أساس سنوي و 2.8% على أساس ربعي، تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ ،6.2% و 2.1% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت 5.4% على أساس سنوي، و 1.4% على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.3% تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة، 15.3 % ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.5 %.