الاقتصاد

خبير في التجارة الدولية: أسمي هذه الميزانية بـ ” تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة الاستدامة”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “فواز العلمي” الخبير في التجارة الدولية، أن الميزانية الجديدة للمملكة العربية تعد هي الميزانية الأفضل على مر التاريخ.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي”، أن الميزانية الجديدة سعت إلى تغطية كافة النفقات في القطاعات بالشكل المطلوب.

وأوضح أن الميزانية الجديدة يجب أن تسمى بتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة الاستدامة.

وأفاد بأن الميزانية الجديدة هي فرصة تاريخية لكافة القطاعات العاملة في المملكة بإبراز أفضل ما لديها لدفع حركة التطور والتقدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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