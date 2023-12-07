شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل: حرصنا على وجود عروض للإسكان تتناسب مع دخل المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن الإسكان بدأ من برامج الرؤية التي تستهدف 3 مراحل، ومنها الوصول إلى 70% في 2030.

مشروعات الإسكان في السعودية

وأضاف خلال ملتقى أعمال الميزانية السعودية 2024، أن الرؤية أيضا كانت حريصة على أن يكون هنالك تنمية وبرنامج مستدام لا يعتمد فقط على الإنفاق الحكومي، وإنما يكون هنالك 4 أسس، تراعي أن يكون الإسكان متناسبا مع دخل المواطن.

وأكد وزير الإسكان أنهم حرصوا على وجود عروض للإسكان تتناسب مع دخل المواطن.