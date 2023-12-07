شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تواصل استعداداتها لإقامة حفل استقبالها السنوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل غرفة الشرقية استعداداتها لإقامة حَفل استقبالها السنوي لرجال وسيدات الأعمال، الذي سينطلق مساء يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وذلك بمركز معارض الظهران الدولية (إكسبو).

وتسعى الغرفة من خلال حفل العام بحسب رئيس مجلس إدارتها بدر الرزيزاء، إلى تعميق أواصر الروابط والعلاقات بين قطاع الأعمال وكذلك العلاقات مع القطاع العام.

نهضة اقتصادية شاملة

قال الرزيزاء: إن الغرفة تواصل استعداداتها لإقام حفلها السنوي لرجال وسيدات الأعمال والذي يأتي في وقت تشهد فيه المملكة والمنطقة نهضة اقتصادية شاملة على كافة المستويات، مؤكدًا على أهميته بما يمثله من مُلتقى يُحفز على التفاعل ويحقق التواصل المباشر بين مسؤولي ومديري كافة الجهات والهيئات وبين مسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة.

بدر الرزيزاء

تكريم الشركات والمؤسسات

ولفت إلى أن حفل العام يأتي تتويجًا لعام كامل من العمل الجاد في دعم ومساندة المشتركين وأصحاب الأعمال في المنطقة، وسيتضمن تكريمًا للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لصندوق المناسبات، والذين دائمًا ما يؤكدون التزامهم ومسؤلياتهم الاجتماعية تجاه المنطقة الشرقية.

وقال الرزيزاء، إن صندوق المناسبات ومنذ نشأته عام 2003م، قدَّم دليلاً عمليًا ليس على نضج الوعي الاجتماعي والإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى رواد القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية فحسب، بل على يقظة العمل الجمعي لأبناء المنطقة.

ونوه بأن صندوق المناسبات استطاع أن يحقق على مدار أعوام ممتدة نجاحات كبيرة على مستوى المنطقة الشرقية، بتقديمه الدعم للعديد من الأنشطة والفعاليات والمناسبات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الصندوق ينطلق من رؤية الغرفة الراسخة بأن البعد الاجتماعي يمثل واحدًا من أهم الأبعاد في بناء منظومة اقتصادية راسخة، ويأتي صندوق المناسبات كأحد أبرز المبادرات التي تبنتها غرفة الشرقية تفعيلا وتعزيزا للمسؤولية الاجتماعية لدى قطاع الاعمال.