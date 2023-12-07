أستاذ في الإعلام الاقتصادي: ميزانية هذا العام تتفوق على كل الصعاب.. والإيرادات غير النفطية زادت فيها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “شجاع البقمي” أستاذ الإعلام الاقتصادي المشارك، أن ميزانية هذا العام تفوقت على كل الصعاب والتحديات التي يواجهها العالم.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”، أن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة منها الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات المناخية.

وأوضح أن المملكة استطاعت أن تتغلب على كافة التحديات والصعاب التي يواجهها العالم بهذه الميزانية التاريخية.

وأفاد بأن المملكة أعطت الفرصة لجميع القطاعات العاملة في المملكة عبر هذه الميزانية، بإبراز أفضل ما لديها لتحقيق مستقبل آمن ومستدام.

وأشار إلى أن أهم يميز هذه الميزانية هو أن الإيرادات الغير نفطية زادت فيها بشكل كبير.