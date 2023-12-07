“التحلية” تشارك بمؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP28

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرضت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مبادراتها وحلولها لاستدامة موارد المياه في المملكة، وتعزيز قدراتها لإنتاج المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وإحلال التقنيات الصديقة للبيئة، ضمن أعمال وجلسات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين.

وقدم وكيل المحافظ للتحول المؤسسي في المؤسسة المهندس ممدوح عبدالعالي الشعيبي، خلال الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان الاستدامه في قطاع المياه “التحديات والفرص”، عرضاً وافياً للجهود التي تبذلها المؤسسة لتقليل البصمة الكربونية، لدعم أهدافها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2045م. عبر تبنيها أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، وتوظيف تكنولوجيا الطاقة المتجددة، والمشاريع الابتكارية لالتقاط الكربون ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بجانب مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 37 مليون طن بحلول عام 2025م.

وكشف الشعيبي خلال الجلسة عن رؤية المؤسسة الريادية لتطوير صناعة التحلية بوصفها قائدة لهذه الصناعة على المستوى العالمي، من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في كافة منظوماتها الإنتاجية وتسخير الحلول البحثية والابتكارية ونقل المعارف والخبرات للآخرين، منوهاً بمساهمتها الفاعلة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وزراعة 5 مليون شجرة بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحد من الانبعاثات الكربونية وضمان الاستدامة البيئية.

وكانت “التحلية” قد وقعت على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع شركة “شنايدر الكتريك” ، بهدف دعم مجالات التعاون بين الطرفين وإيجاد الحلول التطويرية للمنظومة التشغيلية ونقل المعرفة وعقد البرامج التدريبية والتطويرية، إضافة لإقامة ورش العمل المشتركة وتبادل الزيارات التنسيقية لمواقع الأعمال والمصانع، والمعرفة والدراسات العلمية، والحوكمة لقياس ومراقبة وتقرير بيانات الطاقة والانبعاثات.

يشار إلى أن “التحلية” تشارك ضمن جناح المملكة بمعرض مبادرة السعودية الخضراء المقام بالتزامن مع المؤتمر، وتعرض‬ خلاله حلولها الريادية وابتكاراتها الهندسية في صناعة المياه باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة، وتبني مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز فرص الاقتصاد الدائري، والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وخفض استهلاك الطاقة لتحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية.