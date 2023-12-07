شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات المائية تطلق خدمة "اعرف لجنتك" للتيسير على العاملين بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية بقيادات الشركة بجميع القطاعات، وبحضور المهندس خالد عابدين رئيس قطاعات الشئون الفنية، والمهندس محمود عبد الرحيم رئيس قطاعات الإنتاج والمحاسب عادل عبد العزيز رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمود الأمير مدير عام شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية. وناقش المهندس هشام كمال اللمسات النهائية لمجموعة العمل الخاصة بالإنتخابات الرئاسية بالشركه لمتابعة واستعراض خطة واستعدادات الشركة بصفة عامة وخطة الحشد فى الانتخابات الرئاسية وكذلك استعراض خطة نزول كافة العاملين وكيفية وسبل توفير الوسائل للذهاب للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وأعلنت شركة المحطات المائية عن انشاء وتخصيص غرفة عمليات والتى تحتوى على أجهزة حاسب آلي وبها جميع البيانات الخاصه بالعاملين لتوعيتهم بكيفيه إجراء الانتخاب والادلاء بصوتهم بطريقة صحيحه تحت شعار "اعرف لجنتك"، وذلك تيسيرا لجميع العاملين وأسرهم.

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