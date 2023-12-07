شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأخشاب: عرض التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج فى معرض القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الخميس فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات Cairo Wood Show 2023 في دورته الثامنة والذي يقام خلال الفترة من 7 – 10 ديسمبر 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

وقال المهندس طارق حبشي رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية لعرض التكنولوجيا الحديثة لتحديث الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن رعاية الغرفة للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع علي زيارة المعرض لأنه فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة و تعميق المكون المحلي.

وأكد أن الغرفة تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون وتشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف على الخامات والماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتوجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة.

كما تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و متناهيه الصغر للمشاركة بالمعرض لأنه الجهة المنوطة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدم للقطاعات الصناعية وخاصة أن المعرض يضم عارضين وزائرين مصنعين يمكن لهم الاستفادة من معرفة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وكذلك بالتعاون مع مكاتب الغرف التجارية بدمياط و الإسكندرية و الصعيد للترويج للمعرض .

في سياق متصل وجهت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث الدعوة للغرف الصناعية الأخرى لزيارة المعرض والتعاون مما يعزز من تحقيق سلاسل الامداد بين القطاعات الصناعية المغذية لصناعة الأثاث، مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماوية والجلود و المنسوجات، وذلك من أجل تعميق الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى و تعزيز القيمة المضافة