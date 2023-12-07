شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بتداولات 1.7مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 24522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 29417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 10448 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 5294 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 7677 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.91% ليصل إلى مستوى 6699 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وطاقة عربية، والدلتا للسكر، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

كما أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 622.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.95% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.046 مليون سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمجموعة المصرية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد مليون سهم، 85 سهم، 2 مليون سهم، 4660 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والأهلي للتنمية والاستثمار، 5.4 مليون سهم، 721.6 ألف سهم، 47.1 ألف سهم، على التوالي.

وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد عدد 60.8 ألف سهم، 75 ألف سهم، 40.9 ألف سهم، 445.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 343 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 555.6 ألف سهم، 138.5 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 123 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية، عدد 9800 سهم، 20 ألف سهم، 2 مليون سهم، 2.7 مليون سهم، 1896 سهم، 413.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.4 مليون سهم، 7150 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 3.8 مليون سهم بسعر 9.477 جنيه بقيمة إجمالية 35.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.76% إلى 2.10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي 2024، والمساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، والمشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.

في شأن آخر قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على الإبقاء على تأجير قطعة أرض مملوكة لها إلى شركة الإسكندرية للأسمدة.

في نفس الصدد قالت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على 96 مليون بالقيمة الاسمية 1 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حقق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.