شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب تدعو للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار السنوات الماضية في كافة المجالات المختلفة، كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية دعما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريين عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال لجان المغتربين خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

ودعا عبد الغفار السلاموني، كافة الفئات وأعضاء الغرفة والتجار وكافة المتعاملين مع غرفة صناعة الحبوب في مختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطني لأعضاء الغرفة في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد ، فضلا عن تأييدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الإنجازات التي حققها في كافة القطاعات حيث شهدت مصر على مدار السنوات الماضية انشاء العديد من المشروعات القومية على مستوى كافة المجالات سواء المشروعات المرتبطة بالسلع الاستراتيجية او المشروعات الخاصة بالزراعة والنقل والكهرباء وغيرها فىُ كافة المجالات ايضا اصبح لمصر دور بارز على المستوى الدولى نتيجة القيادة الحكيمة للرئيس السيسى بالإضافة الى حرصه على النهوض بمستوى الاقتصاد المصرى من خلال العمل على زيادة معدلات الانتاج لكثير من السلع والمنتجات لسد فجودة الاستيراد من الخارج .