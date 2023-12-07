شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: المملكة هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعاتنا تأخذ المزيد من الوقت لرؤية نتائجها.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين في المملكة، هو الذي يشكل أهمية قصوى كونه يشكل الداعم للقطاعات الأخرى للصناعة في المملكة.

وذكر أن المملكة أصبحت اليوم هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين على مستوى العالم، لا سيما في مشاركة المملكة كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية والأهم مشاركة المملكة في مساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري بتوفير الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.