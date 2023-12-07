“فنتك السعودية” تنظّم برنامجاً تعريفياً عن التقنية المالية في أبها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عسير

نظمت مبادرة “فنتك السعودية” التابعة للبنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة سوق المال أمس برنامجاَ تعريفياَ في أبها عن ” عن التقنية المالية”, ضمن جولتها في مدن المملكة تحت شعار ” أسس وتواصل في التقنية المالية”، و بمشاركة عدد من شركات التقنية المالية، والبنوك، ورواد الأعمال، والمستثمرين،.

​وتضمن البرنامج -الذي أقيم في أحد فنادق أبها – تقديم جلسات إرشادية للحضور حول تأسيس الشركات الناشئة، وريادة الأعمال التقنية، إضافة للمالية والتسويق، وإدارة المشاريع التقنية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لدعم عمليات تطوير قطاع التقنية المالية (فنتك) وتحويل المملكة إلى وجهة للابتكار في قطاع التقنية المالية تتميز بمنظومة مزدهرة ومسؤولة من خلال دعم عملية تطوير البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع التقنية المالية وبناء القدرات والمواهب التي تتطلبها شركات التقنية المالية ودعم رواد الأعمال.

يُذكر أن الجولة ستضم أكثر من 15 فعالية متنوعة أخرى يشارك فيها مجموعة مميزة من المتحدثين المحليين والعالميين في 8 مدن حول المملكة، بمجموعة من ورش العمل والعروض التقديمية وجلسات التوجيه في قطاع التقنية المالية والمتاحة للجميع.