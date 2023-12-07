شكرا لقرائتكم خبر عن تحتوى على 3 معابد.. قصة منطقة آثار أتريبس "الشيخ حمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة سوهاج خلال السنوات القليلة الماضية تطوير العديد من المناطق السياحية والأثرية بها، وكان من بينها منطقة معبد أتريبس بالشيخ حمد.

تقع أتريبس (نجع الشيخ حمد حاليا) على بعد حوالي 7 كم غرب مدينة سوهاج، وهى مدينة أثرية متكاملة كانت تعرف باسم "حوت-ربيت" نسبة إلى المعبودة " ربيت" المعبودة المحلية سيدة أتريبس، والتي تظهر في شكل أنثى الأسد، وكانت المدينة القديمة تابعة للإقليم التاسع من أقاليم مصر القديمة.

وتحتوي المنطقة على ثلاث معابد تم الكشف عنها حتى الآن، وأهمها المعبد المكرس لعبادة المعبود "مين-رع" وزوجته "ربيت" وابنهما "كولنتيس"، والذي بدأ بناؤه الملك بطلميوس الثاني عشر(اوليتيس)، وأكمله الأباطرة الرومان.

وتم ترميم وتنظيف معبد أتريبس، وعمل محاور للزيارة ووضع اللوحات التعريفية وممر خشبي على مسار الزيارة، وتزويد بعض الخدمات منها مبنى للخدمات محاط بسور كبير من الناحية الجنوبية، يتضمن ساحة انتظار سيارات وكافيتيريا ومكتب بيع التذاكر، بالإضافة على عدد من المظلات ذات مقاعد موزعة على مسار الزيارة لراحة الضيوف، ومظلة رئيسية ملائمة للموقع ذات مقاعد ومزوده بمعلومات للزائر.

وخلال أعمال التنظيف بالموقع الأثري في منطقة الشيخ حمد، كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية عن جزء كبير من طريق المواكب المرصوف بالحجر والمؤدي إلى منطقة المعابد، بالإضافة إلى العثور على مقصورة بالجانب الجنوبي للطريق.