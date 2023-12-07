شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.. عيار 21 يسجل 2780 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 استقرار ملحوظا وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو عيار سبائك الذهب في مصر 3177 جنيها للجرام في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2034 دولار للاوقية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2780 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها.

الجنيه الذهب 22240 جنيها.

تطور الذهب في مصر

استمرت أسعار الذهب في مصر في التداول داخل نطاق محدد خلال جلسة اليوم مع استمرار التذبذب في الأسعار منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل عدم وضوح اتجاه واضح خلال الأيام الأخيرة، وإن كان الاتجاه العام للذهب يظل نحو الصعود.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الخميس عند المستوى 2780 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2780 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2790 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في سعر الأونصة العالمية في نطاق تداول محدد ساعد على هدوء تحركات الذهب في مصر، خاصة في ظل استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي دون تغيرات حادة كالتي حدثت الأسبوع الماضي.