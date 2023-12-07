شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الجديدة توقع عقدا لتطوير 77 فدانا فى نيو هليوبوليس بعوائد 3مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير اليوم، عقدا جديدا لتطوير 77 فدان في مدينة نيو هليوبلس ،مما يحقق العديد من الخدمات والتنمية للمدينة وذلك مع احدي شركات القطاع الخاص .

‏وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن الدكتور سامح السيد ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الذي وقع العقد أشار إلى أهمية الاستفادة من كافة الأصول وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت ،وزير قطاع الأعمال العام ،لافتا إلى أن العائدات التي ستعود على شركة مصر الجديدة تصل نحو 3 مليارات جنيه.

‏أضاف أن الشراكة مع MG development تتضمن إنشاء وحدات سكنية تجارية و سكنية ،بالإضافة إلى عدد كبير من الفيلل في تلك المنطقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.

وتعد هليوبوليس الجديدة إحدى المدن الجديدة تقع شرق محافظة القاهرة في مصر، مساحتها 5885 فدان تم تأسيسها بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وهي تابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتعتبر الامتداد الطبيعي لضاحية مصر الجديدة مستقبلاً وتمثل محور العمل الأساسي للشركة في الفترة القادمة .