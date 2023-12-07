شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: السعودية قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، إن القطاع الخاص يسهم بشكل رئيسي في الإنفاق على قطاع النقل.

وأشار خلال ملتقى أعمال الميزانية السعودية 2024، إلى أن حوالي 90 % من الوارادات والصادرات تتم عن طريق الموانئ.

القطاع البحري والموانئ السعودية

وذكر أن القطاع البحري والموانئ تشهد نقلة نوعية كبيرة بالمملكة.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - انعكست إيجابًا على كفاءة ومخرجات المنظومة، وحققت قفزة كبيرة وفق المؤشرات الدولية.

وأوضح أن المملكة قفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد.

وتابع: "حققت المملكة بدعم القيادة الرشيدة قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "يونكتاد" لتحتل المرتبة 16 عالميا ضمن 187 دولة، وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزة الرقم المستهدف في 2030 والبالغ 75 درجة.

وبين وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الإنفاق والاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية هو إنفاق استثماري لدعم النمو الاقتصادي، ويشكل بنية تحتية لدعم التنمية المستدامة.

استثمارات القطاع الخاص

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتراكمة من القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام 2023 أكثر من 30 مليار ريال.

وأوضح أن القيمة المتوقعة لنسبة مساهمة المحتوى المحلي في مشاريع قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال العام 2023م سترتفع إلى أكثر من 42%, مشيراً إلى ارتفاع نسبة استخدام الموانئ السعودية خلال العام الماضي إلى ما نسبته 69%, إذ يتوقع بنهاية هذا العام تحقيق المستهدف في 2030 وهو 70%.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص عبر مشاريع التخصيص ارتفعت إلى 17 مليار ريال في النصف الأول من العام 2023.

أرقام غير مسبوقة

وأشار في حديثه خلال ملتقى الميزانية، أن المملكة قفزت عالميا 14 مرتبة في مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الدولي IATA لتكون من أعلى الدول نموا في الربط الجوي لقطاع الطيران في العالم؛ وتحتل المرتبة 13 عالميا، حيث حققت الحركة الجوية بالمملكة خلال النصف الأول من العام 2023 أرقاما غير مسبوقة.

وتابع: ارتفع عدد الرحلات المحلية والدولية بنسبة 26% وبنسبة نمو لعدد الوجهات المخدومة تبلغ 15% وبمعدلات عالية من الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة.

وبين أن الخطوط الحديدية سجلت في الربع الثالث من العام 2030 أعلى رقم في تاريخها في نقل الركاب والبضائع خلال الربع الأول من العام 2023، حيث ارتفع حجم نقل البضائع والمعادن عبر القطارات بنسبة 13% وإزاحة أكثر من نصف مليون رحلة شاحنة عن شبكة الطرق السريعة.