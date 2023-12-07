شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: المملكة هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن قطاعاتنا تأخذ المزيد من الوقت لرؤية نتائجها.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي المنشود من قطاع التعدين في المملكة، هو الذي يشكل أهمية قصوى كونه يشكل الداعم للقطاعات الأخرى للصناعة في المملكة.

الثروات المعدنية في السعودية

وذكر أن المملكة أصبحت اليوم هي الأهم فيما يتعلق بتطلعات التعدين على مستوى العالم.

لا سيما في مشاركة المملكة كمصدر للثروات الطبيعية المعدنية والأهم مشاركة المملكة في مساعدة المجتمع الدولي في الوصول إلى الحياد الصفري بتوفير الثروات الطبيعية المعدنية المختلفة.

27 رخصة تعدينية

كانت أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 27 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2023، شملت: 13 رخصة لمحاجر مواد البناء، و6 رخص كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأفاد التقرير بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس 2023 بلغت 2,314 رخصة، تصدرتها محاجر مواد البناء بـ 1,451 رخصة، تليها 609 رخص للكشف، وسجل استغلال تعدين ومنجم صغير 180 رخصة، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.