شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض أسعار العقارات الأمريكية في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مع اقتراب العام الجديد، يتوقع انخفاض أسعار المنازل في الولايات المتحدة، حيث يقترب متوسط أسعار العقارات القائمة بأمريكا من 400 ألف دولار وفقًا لـبيانات ريد فاين وهذا أقل من 411000 ألف دولار في يناير 2023، وفق ماذكرت شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية.

ارتقاع معروض المنازل

وفي الوقت نفسه، تشير المؤشرات الجديدة إلى أنه قد يكون هناك بعض الإمدادات الجديدة في سوق الإسكان. وارتفع المعروض من المساكن بنسبة 7.5% على أساس سنوي في نوفمبر وقد يؤدي وجود المزيد من المنازل في السوق إلى خلق المزيد من المنافسة على البائعين وربما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل.

تحركات أسعار الفائدة

أيضًا، قد يؤدي التثبيت المؤقت لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تحفيز المزيد من النشاط في السوق بين المشترين الذين يأملون في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفضها قريباً.

في حين أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الرهن العقاري، فإن مقرضي الرهن العقاري يميلون إلى رفع وخفض أسعار الفائدة بما يتماشى مع سعر الفائدة الفيدرالي.

ويتوقع العديد من الخبراء أن تحافظ أسعار المنازل على قيمتها الحالية أو ترتفع حيث يعتقد البعض أن انخفاضًا متواضعًا في الأسعار يلوح في الأفق.

متى يمكن أن تنخفض أسعار المنازل في عام 2024؟

تتوقع إلين زينتنر كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في "مورجان ستانلي" انخفاضًا طفيفاً في الأسعار في عام 2024. وقالت زينتنر: "نتوقع أن تكون مبيعات المنازل ضعيفة في النصف الأول من العام المقبل لكن النشاط يجب أن ينتعش في النصف الثاني من 2024 وحتى عام 2025 وذلك في المقام الأول بسبب تحسن القدرة على تحمل التكاليف".

ذكرت زينتنر : "نعتقد أيضًا أن نشاط بناء المنازل سيكون أقوى في النصف الثاني من العام المقبل. ومن المتوقع أن تشهد أسعار المنازل انخفاضات متواضعة حيث يعوض النمو والمخزون الزيادة في الطلب وبحلول عام 2025 ومع انخفاض أسعار الفائدة من المفترض أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة بشكل أكثر إقناعا".

وبالمثل يتوقع بعض الخبراء أن تبدأ أسعار المنازل في الانخفاض في عام 2024، حيث قد تنخفض بنسبة 1.7% على مدار العام.

ويتوقع آرون جوردون المدير في شركة "جايلد مورتاجيج" :"أن تغيرات السوق قد تؤدي إلى انخفاض أسعار المنازل فأتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بشكل طفيف في عام 2024 مع وصولنا إلى فصلي الربيع والصيف.. ويمكن لأصحاب المنازل بيع منازلهم وجني أرباحهم وإما استئجارها مؤقتًا أو شراء منزل آخر". وفي عام 2024 لن تنخفض الأسعار كثيرًا حتى نهاية العام لذا فإن زيادة العرض و استمرار انخفاض الطلب سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بعض الشيء.

وبعد بضع سنوات من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العقارية للمنازل في أمريكا في مدن عدة ربما يواجه المشترون الذين يبحثون عن منزل جديد مفاجأة عندما يعرفون أن أسعار المنازل تنخفض بالفعل في مدن معينة على المتوسط السائد في أمريكا، وفق ماذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

انخفاض أسعار المنازل

تشهد أسعار المنازل انخفاضًا لمتوسط السعر للقدم المربع في أكبر 100 منطقة حضرية حيث ثم تمت مقارنة الأسعار المتوسطة في مايو 2023 مع مايو 2022 مع استخدام سعر القدم المربع باعتباره المقياس الأكثر موثوقية لتتبع حركة أسعار المنازل.

وعرض المراقبون مدن أمريكية ستنخفض فيها أسعار المنازل بشكل أكبر في عام 2023، كالآتي:

شيكاغو

بلغ متوسط سعر القائمة للقدم المربع 205 دولارًا وذلك بنسبة تغير في سعر القدم المربع على أساس سنوي بــ -1.1%

ساكرامنتو في كاليفورنيا

بلغ متوسط سعر القدم المربع 340 دولارًا بتغير في سعر القدم المربع على أساس سنوي يبلغ3.4 -%

ساراسوتا في فلوريدا

بلغ متوسط سعر القدم المربع 305 دولارًا وذلك بتغير في سعر القدم المربع على أساس سنوي ب -4.7%

أوستن في تكساس

بلغ متوسط سعر القائمة للقدم المربع 276 دولارًا والتغير في سعر القدم المربع على أساس سنوي: -7.7%