شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاربكس" تتكبد خسارة بقيمة 11 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة ستاربكس 11 مليار دولار، بسبب تأثير إضرابات الموظفين، وضعف النشاط الترويجي.

وأدى إضراب الموظفين، وضعف الإقبال على العروض الترويجية، إلى انخفاض القيمة السوقية لستاربكس، بنحو 10.9 مليارات دولار، ما أدى إلى محو 9.4% من قيمتها.

خسائر ستار بكس

وفي غضون 19 يوماً منذ 16 نوفمبر الماضي، انخفضت أسهم ستاربكس 8.96%، ما يعادل خسارة تقارب 11 مليار دولار، وسط تقارير المحللين عن تباطؤ المبيعات والاستجابة الضعيفة لعروض موسم العطلات، وفقاً لتقرير نشره " بزنس إنسايدر"، نقلاً عن صحيفة "نيوزويك" الأمريكية.

وانخفضت أسهم ستاربكس 12 جلسة متتالية في سوق الأسهم، وهي أطول سلسلة مسجلة على الإطلاق منذ طرح الشركة للاكتتاب العام في 1992.

أسهم ستاربكس

ويبلغ سعر تداول السهم حالياً حوالي 95.80 دولاراً بانخفاض عن أعلى مستوى سنوي، سجله وبلغ 115 دولاراً .

وتواجه ستاربكس، التي تمتلك أكثر من 35 ألف فرعاً حول العالم، في 86 دولة، تحدياً كبيراً للحفاظ على سمعة علامتها التجارية في ظل هذه الظروف.