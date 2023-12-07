شكرا لقرائتكم خبر عن كاونسل ماسترز: اعرف لجنتك الانتخابية من داخل ممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغبة منها في المشاركة فى إتمام الاستحقاق الديمقراطي الأكبر فى مصر، قررت شركة كاونسل ماسترز المسئولة عن إدارة وتشغيل ممشى أهل مصر، إتاحة خدمة جديدة للمواطنين يمكن من خلالها التعرف على اللجان الانتخابية الخاصة بهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية، كنوع من التيسير والتسهيل على من لهم حق التصويت فى معرفة مقراتهم الانتخابية وذلك من خلال نقطة استعلام داخل ممشى أهل مصر يمكن للمواطنين الذهاب اليها والاستعلام عن أرقامهم فى الكشوف الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.

تأتي الخطوة في إطار حرص شركة كاونسل ماسترز على مساندة الدولة المصرية وتعزيز الجهود المبذولة من الحكومة والجهات المعنية بتنظيم الانتخابات الرئاسية والاشراف عليها، للتسهيل على المواطنين ممن لهم حق التصويت بمساعدتهم لمعرفة المقار الانتخابية الخاصة بهم لتسهيل وصولهم اليها، ايمانا من كاونسل ماسترز بأن ما تشهده مصر فى تلك الأيام يتطلب تضافر كافة الجهود داخل الدولة المصرية من اجل اتمام الاستحقاق الدستوري والديمقراطي الأهم والأكبر خلال الفترة الحالية.

نبذة عن كونسل ماسترز

تأسست Counsel Masters عام 2017، وهي في طليعة الشركات المبتكرة في سوق التأجير التشغيلي، وتوفر نموذج عمل واضح لخدمات التأجير والتسويق، ورؤية طموحة وخطط نمو رائعة لتلبية احتياجات ومتطلبات قاعدة متنوعة من العملاء في تشغيل وإدارة الشركات المختلفة، والتي تشمل شركات العقارات التجارية والإدارية وشركات المعدات والآلات وشركات أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشركات استراتيجيات الإدارة والتسويق، وذلك من خلال نخبة من خبراء الأعمال البارزين والقادة المخضرمين في مجالات تخصصهم، ولعبت Counsel Masters دورًا حيويًا كمحفز رئيسي في سوق العقارات التجارية والتأجير والتسويق مع العديد من العملاء في الشرق الأوسط.



كاونسل ماسترز