شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التعبئة" بنسبة 3.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 11 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.1%، يليه قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.8%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%.

وهبطت قطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، 0.1%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.2%، 0.1%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 3.19%، واستحوذت المؤسسات على 22.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 252.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 59.5 مليون جنيه، 331.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 6701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1428 نقطة.