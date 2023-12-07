وزير الإسكان: سنضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية خاصة في الخليج 365 التي تشهد ارتفاع أسعار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة ستضخ أكثر من 105 آلاف وحدة سكنية مع مطورين محليين خاصة في الخليج 365 التي تشهد ارتفاع أسعار مثل الرياض وجدة.

وأضاف خلال مشاركته الجلسة الحوارية “تنمية مستدامة” ضمن أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مطورين عقاريين من خارج المملكة، للتنويع والتركيز على الضواحي السكنية أكثر من المسكن .

وبين الحقيل، أن الوزارة حرصت على التركيز على الفئات الأشد احتياجًا، إذ مكنت هذا العام أكثر من 30 ألفًا من الأسر الضمانية للاستفادة من الوحدات السكنية.