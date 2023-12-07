وزير المياه: سنرفع إنتاج المياه المحلاة في المملكة إلى 14 مليون متر مكعب خلال عامين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة للمياه للارتقاء بخدمات المياه والحفاظ على استدامتها.

وأضاف الفضلي، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية “تنمية مستدامة” ضمن أعمال ملتقى الميزانية 2024 في : “كنا ننتج 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة في 2016، واليوم ننتج 11 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وخلال عامين سيقفز هذا الرقم إلى 14 مليون متر مكعب، وفي عام 2030 سنصل إلى 18 مليون متر مكعب من المياه”.

وأوضح الوزير أن إنتاج المياه يحتاج لخطوط نقل فيها استثمارات كبيرة بعشرات المليارات، اليوم تملك المملكة سعات تصل إلى 14 مليون متر مكعب تقريباً، و15 ألف كيلو متر طولي، وخلال سنتين أو الثلاثة القادمة سيصل هذا الرقم إلى 18 مليون متر مكعب و20 ألف كيلو متر.

وبين أن هناك 40 مشروعا بقيمة 97 مليار ريال ستطرح مع القطاع الخاص حتى عام 2030، وتم خلال 3 إلى 4 سنوات الماضية الانتهاء من الإقفال المالي لـ 15 مشروعا بحدود 25 مليار ريال.