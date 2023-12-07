محافظ البنك المركزي السعودي: ميزانية 2024م تعزز المكانة الاقتصادية وتدعم تحقيق مستهدفات التنمية للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” الأستاذ أيمن بن محمد السياري، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م، التي تستهدف دعم وتعزيز التنمية والنمو الاقتصادي للمملكة.

وأكد استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به، علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكة 2030.

وقال معاليه: إن الاقتصاد السعودي -ولله الحمد- أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى السياسات والقرارات الحكيمة التي اُتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات, مبينا أن قطاع التقنية المالية شهد ارتفاعًا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وأكد استمرار البنك المركزي القيام بدوره الإستراتيجي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرًا -بإذن الله- على تعزيز مقومات الاقتصاد، وللمساهمة في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.