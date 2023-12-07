بعد صعوده من جديد.. تعرف على سعر الدولار في السوق السوداء

الشارقة - اميمة ياسر - سجل سعر الدولار في السوق السوداء بين 48 و49 جنيها، خلال تعاملات الخميس، بعد أن سجل ارتفاعا مفاجىء منتصف الأسبوع الجاري، بحسب موقع مصراوي.

كان سعر الدولار في السوق السوداء ارتفع بشكل مفاجئ بداية من منتصف تعاملات الأسبوع الجاري الاثنين والثلاثاء مقارنة بـ 46 و47 جنيها في تعاملات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود طلبات من بعض العملاء على شرائه بكميات كبيرة.

وفي آخر تعاملات يوم الخميس الماضي سجل الدولار انخفاضا حادا بنحو 5 جنيهات ليتراجع إلى 46 و47 جنيها بدلا من 52 جنيها في اليوم السابق له الأربعاء بسبب الهدوء المفاجئ على شرائه من بعض المتعاملين بما أدى إلى تراجعه.