شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023.



إيقاف تداول 13 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وطاقة عربية، والدلتا للسكر، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.





البورصة تخسر 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 3.19%، واستحوذت المؤسسات على 22.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.26%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 252.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 59.5 مليون جنيه، 331.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 6701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1428 نقطة.

وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.79%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 19.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.665 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 44.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.81%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 68.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.154 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.18%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 14.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.82%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.