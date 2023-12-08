شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستندات مطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز للمنازل، وذلك خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً وتضمنت المستندات والأوراق المطلوبة الآتى.. 1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع). 2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك. 3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع). 4-ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال. يذكر أنه خلال عام 2018 تم إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.

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