شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز المكانة.. كيف علّق المسؤولون بعد إقرار ميزانية السعودية 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر صدى الميزانية السعودية 2024 لليوم الثالث على التوالي بعد إقرارها، إذ أكد العديد من المسؤولين أن ميزانية السعودية 2024 تعزز المكانة الاقتصادية وتدعم تحقيق مستهدفات التنمية للمملكة.

وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم إلى دور ميزانية 2024م في المحافظة على المكتسبات ومواصلة التقدم في أداء المؤشرات الاقتصادية المدفوعة بأنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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ميزانية السعودية 2024

في تصريحه أكد محافظ البنك المركزي السعودي "ساما"، أيمن بن محمد السياري، أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وذكر أن السياسات والقرارات الحكيمة التي اُتخذت حافظت على المكتسبات الاقتصادية.

أما محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أوضح أن الأرقام المبشرة بميزانية هذا العام تأتي انعكاساً لمسيرة التطور التي تعيشها البلاد في مختلف المجالات نحو مجتمع مزدهر وحيوي.

في تهنئته أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، أنّ المملكة تُثبت مجددًا قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن هذا أسهم في الاستدامة والاستقرار للميزانية العامة للدولة، مذكرا أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تحولات متسارعة في الاقتصاد الوطني.

تنويع القاعدة الاقتصادية

وأشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج، أن ميزانية عام 2024 تعكس جهودًا مستمرة في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.

هذا بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية لتسهم في رفع نسبة الاستثمار المحلي والأجنبي، للسير بخطى واثقة نحو المستقبل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزير الاستثمار خالد الفالح، ذكر أن رفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة للدولة بنسبة 30% يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، كما يعمل على زيادة الاستثمارات النوعية.

اهتمام القيادة بإنسان المملكة

وأكد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أن ميزانية 2024، تعكس اهتمام القيادة بإنسان المملكة العربية السعودية، وعزمها الراسخ للمضي قدماً في رحلة التطوير والتنمية لبناء مستقبل مزدهر يليق بتاريخ ومكانة المملكة وإنسانها.

وفي تصريحه أشار وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، أن التعليم حظي بدعم كبير في ميزانية السعودية 2024، وهو وما يعد حافزاً مُعزّزاً لتطوير الخدمات، وتجويد المخرجات؛ بما يواكب تطلعات قيادتنا، ومستهدفات رؤيتنا، وبناء مستقبلنا بإعداد مواطن منافس عالمياً.

وعن انعكاسات ميزانية السعودية 2024، فقال وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، أن إعلان الميزانية يعكس حجم الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية.

إنجازات عظيمة حققتها المملكة

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن ميزانية المملكة 2024 وما حملته من خير وفير لأهل هذه البلاد جاء نتيجة البرامج والخطط الإصلاحية التي قام بها سمو ولي العهد - حفظه الله - التي جاءت وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، والتي جعلت من المملكة مركزاً اقتصادياً عالمياً موثقاً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية وانعكس على المشاريع التنموية في مختلف المجالات والقطاعات التي نشاهدها في جميع مناطق المملكة.

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ذكر أن إقرار ميزانية 2024 حملت في ثناياها الإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة والمشاريع التي أنجزت خلال الفترة الماضية، مسترشدين برؤية 2030 الطموحة، وبدعم لا محدود، وتمكين مستمر، من القيادة الرشيدة.

وأوضح أن الميزانية بما حوته من أرقام مبشّرة جاءت مترجمة لاستمرار القيادة في النهج الحكيم من خلال التوجيهات الكريمة، التي اتسمت ببعد النظر واتخاذ كل ما من شأنه تحقيق مستهدفات بلادنا من تطوير وارتقاء وجودة الخدمات واستمرار الإصلاحات في كل مجال، وبما يعود بالخير على المجتمع من أفراد ومقيمين وزائرين.