رئيس “هيئة العقار” يفتتح النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد اليوم، النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في فندق الفورزسيزون بالعاصمة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري والقنوات التمويلية.

ويأتي المعرض امتدادًا للجهود المبذولة لزيادة المعروض العقاري وتسهيل رحلة تملك المواطنين لمساكنهم، حيث يتيح المعرض لزواره فرصة استكشاف التنوع العقاري السكني بمختلف أحجامه وأنواع، وإمكانية التملك المباشر للوحدات السكنية والأراضي المعروضة خلال فترة إقامة المعرض والبالغ عددها 60 ألف وحدة سكنية.

وأكّدت مديرة الشركة المنظمة للمعرض العنود الحمالي أنَّ الراغبين في التملك ستتاح لهم الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات العقارية خلال فترة المعرض، الذي يصاحبه العديد من الفعاليات والإطلاقات الجديدة للمشاريع العقارية، حيث يتوفر في المعرض منطقة خاصة بالتوثيق وأخرى خاصة بعروض التمويل، مضيفة أنَّ الوحدات السكنية المعروضة في أجنحة المشاركين تتجاوز قيمتها السوقية 7 مليارات ريال.

من جهة أخرى أوضحت الحمالي أنَّ رحلة الزائر للمعرض تتضمن التعريف بالأنظمة العقارية واشتراطات ممارسة الأنشطة العقارية، مؤكدة أنَّ النسخة الثانية من مسكن العقاري جاءت هذا العام لتكون إضافة في سوق العقارات السعودية، الذي يعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط من خلال إتاحة التملك المباشر من شركات التطوير العقاري المشاركة.