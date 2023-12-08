شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل تفكيك مفاعلها النووي "كوري1-" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع أن تبدأ كوريا الجنوبية عملية تفكيك المفاعل النووي "كوري1-" المتوقف عن العمل، العام المقبل.

وبحسب وزارة الصناعة في كوريا، فإن الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية تنتظر الآن موافقة لجنة السلامة والأمن النوويين على تفكيك المفاعل".

تفكيك مفاعل "كوري1-"

وقال مسؤول بالوزارة: "يحمل التفكيك الناجح لمحطة توليد طاقة أهمية كبيرة في النظام البيئي للصناعة النووية.

ومن المتوقع أن ننتقل إلى عملية تفكيك مفاعل "كوري1-" العام المقبل، الأمر الذي سيكون فرصة لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الصناعة".

وأغلق مفاعل "كوري1-" في بوسان جنوب شرق البلاد، باعتباره أول محطة تجارية للطاقة النووية بالبلاد، في يونيو 2017 بشكل دائم بعد تشغيله لنحو 40 عامًا، منذ عام 1978.