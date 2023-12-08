شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية 2024.. أبرز ما قاله أمراء مناطق المملكة بعد إقرارها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أعقاب إقرار ميزانية السعودية 2024، قدم عدد من أمراء المناطق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ بمناسبة إقرارها.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م تأتي استكمالاً لمسيرة الخير والنماء واستمراراً للإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، ودعم مركزها المالي للتنمية وتحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة من خلال تنويع مصادر الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز أنشطته وإسهاماته في الاقتصاد الوطني ودعم الناتج المحلي".

ميزانية السعودية 2024

كما أشار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إلى أن هذه الموازنة العامة وما حملته من نتائج وأرقام إيجابية رغم ما يشهده العالم من اضطرابات وصراعات، أثرت على اقتصاديات العالم إلا أن المملكة برهنت على نجاح خططها التنموية والاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: وهذا يؤكد بعد نظر وحكمة القيادة الرشيدة، وسعيها الدائم لتحقيق النماء والرخاء لهذا الوطن وأبنائه، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في توجيهه الكريم للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

وذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أن الميزانية العامة للدولة جاءت مؤكدة نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ومساهمة بشكل فاعل في تقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

قوة ومتانة الاقتصاد السعودي

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أوضح أيضا أن صدور هذه الميزانية والتي حملت في طياتها بشائر الخير والنماء والتطوير للوطن والمواطن جاءت تجسيدًا للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من خلال ما أظهرته المؤشرات والأرقام في هذه الميزانية.

ولفت إلى أنها عكست قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات وتأكيد لنجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق الاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اقتصاد السعودية

كذلك بيّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن ضخامة حجم الإنفاق البالغ 1.251 ترليون ريال سينعكس على المشاريع الكبيرة الممكنة للعديد من البرامج والمبادرات والاستثمارات المعززة للبنية التحتية وتطور ونماء الوطن.

أما صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أكد أن الميزانية بفضل الله ثم بالقيادة الحكمية وعلى قمة هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -تحمل في طياتها الخير والنماء لهذه البلاد وأبنائها.

كما تعزز التحول نحو اقتصاد مزدهر تتم من خلاله مواصلة مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، وفي ذلك تأكيد على العزيمة نحو تحقيق التقدم النوعي والتنمية المستدامة.

التنمية الشاملة في السعودية

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن الميزانية العامة في مضامينها عناية واهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والتنوع الاقتصادي، من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية".

أما صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، نوّه سموه بما تحمله هذه الميزانية من دلالات مهمة وجليلة، يأتي في طليعتها واقع ما تنعم به المملكة من الأمن والاستقرار، بجانب السياسة الحكيمة والفعالة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة في إطار رؤية 2030.

وذكر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن ميزانية هذا العام أكدت نجاح القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية، وإيجاد بيئات عمل استثمارية جاذبة، والمضي قدماً في مسيرة التنمية وخططها الطموحة من خلال الاستمرار في الإنفاق على البرامج والمشروعات ذات القيمة المضافة للوطن والمواطن.