استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب، الجمعة، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية بحثًا عن دلائل على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب 0.1 % إلى 2030.32 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 2% الأسبوع متجهًا صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولاراً.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.81 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.9 % إلى 915.19 دولاراً. وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 975.20 دولار اً للأوقية.