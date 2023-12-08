ارتفاع أسعار الذهب في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب بقيمة ١٠ جنيهات، ليسجل عيار ٢١ الأكثر مبيعا في مصر ٢٧٩٠ جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 2189 جنيها.
عيار 21 يسجل 2790 جنيها.
عيار 18 يسجل 2391 جنيها.
الجنيه الذهب 22320 جنيها.
الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب بقيمة ١٠ جنيهات، ليسجل عيار ٢١ الأكثر مبيعا في مصر ٢٧٩٠ جنيها للجرام.
أسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 2189 جنيها.
عيار 21 يسجل 2790 جنيها.
عيار 18 يسجل 2391 جنيها.
الجنيه الذهب 22320 جنيها.
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