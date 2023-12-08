الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب بقيمة ١٠ جنيهات، ليسجل عيار ٢١ الأكثر مبيعا في مصر ٢٧٩٠ جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 2189 جنيها.

عيار 21 يسجل 2790 جنيها.

عيار 18 يسجل 2391 جنيها.

الجنيه الذهب 22320 جنيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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