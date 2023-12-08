الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

0 نشر
واس- لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، الجمعة، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية بحثًا عن دلائل على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب 0.1 % إلى 2030.32 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 2% الأسبوع متجهًا صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولاراً.

أسعار المعادن

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.81 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 915.19 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 975.20 دولار اً للأوقية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا