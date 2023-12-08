شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب، الجمعة، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية بحثًا عن دلائل على احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وزاد الذهب 0.1 % إلى 2030.32 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 2% الأسبوع متجهًا صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بعد صعود الدولار، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.10 دولاراً.

أسعار المعادن

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 23.81 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين 0.9 % إلى 915.19 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 975.20 دولار اً للأوقية.