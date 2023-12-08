مستشار اقتصادي: ميزانية 2024 امتداد لميزانيات الخير.. وفي هذه السنة شاهدنا معدلات نمو جيدة تتواكب مع تطلعات الشعب السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “عيد العيد” المستشار الاقتصادي، أن ميزانية المملكة العربية السعودية 2024، تعكس مدى قدرة المملكة على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن المملكة أثبتت وبجدارة كاملة قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية التي أنهكت اقتصاد الكثير من الدول الكبرى في العالم.

وأوضح أنه على الرغم من الأزمات العالمية كالأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة، بالإضافة إلى التحديات المناخية، إلا أن المملكة في إقرارها للميزانية 2024، أثبتت أنها قادرة على التعامل مع كافة الأزمات الدولية.

وأشار إلى أن خلال 2023 شاهد المجتمع السعودي معدلات نمو جيدة على أرض المملكة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تتواكب مع تطلعات الشعب السعودي والقيادة السعودية.