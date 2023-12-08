شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح على انخفاض بعد تقرير وظائف أضعف آمال خفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، اليوم الجمعة، بفعل نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أقوى من المتوقع وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى قوة سوق العمل ويقوض الآمال في خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 32.56 نقطة أو 0.09 بالمئة عند الفتح إلى 36084.82 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 9.39 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 4576.20 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 60.54 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 14279.46 نقطة.