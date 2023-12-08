شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الإسكان: تعيد التعامل على الأراضى الملغى تخصيصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 9-12-2023 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وارتفاع سعر الذهب بحوالي 10 جنيهات، وبلغ سعر عيار 24 قيمة 2189 جنيها، وسجل عيار 21 قيمة 2790 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2391 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 22320 جنيها.

الإسكان: تيسيرات للشركات للتعامل بأسعار قطع الأراضى المُلغى تخصيصهاوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك. الإسكان: تيسيرات للشركات للتعامل بأسعار قطع الأراضى المُلغى تخصيصهاوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على إعادة التعامل على قطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات، التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة وأراضي الإسكان القومي والاجتماعي وابنى بيتك، وذلك بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات، بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية، والتي لم يتم تنفيذها فقط من كامل مساحة قطعة الأرض.

أسعار الذهب فى مصر الجمعة 8 ديسمبر.. عيار 21 يسجل 2790 جنيها للجرامننشر أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، والتي تسجل ارتفاعًا طفيفًا بحوالي 10 جنيهات، عقب استقرار ملحوظ لليوم الثاني على التوالي، مع استقرار الطلب على الذهب في مصر. أسعار الذهب فى مصر الجمعة 8 ديسمبر.. عيار 21 يسجل 2790 جنيها للجرامننشر أسعار الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، والتي تسجل ارتفاعًا طفيفًا بحوالي 10 جنيهات، عقب استقرار ملحوظ لليوم الثاني على التوالي، مع استقرار الطلب على الذهب في مصر.

وبلغ سعر عيار 24 قيمة 2189 جنيها، وسجل عيار 21 قيمة 2790 جنيها، وسجل عيار 18 حوالي 2391 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 22320 جنيها.

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي، أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.

شركة عالمية توقع بروتوكول إنشاء منتجع استشفائى فى مصرشهدت غادة شلبى نائب وزير السياحة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أحد سلاسل المنتجعات الاستشفائية العالمية وواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق وذلك لإقامة منتجع استشفائى في مصر. شركة عالمية توقع بروتوكول إنشاء منتجع استشفائى فى مصرشهدت غادة شلبى نائب وزير السياحة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أحد سلاسل المنتجعات الاستشفائية العالمية وواحدة من كبريات شركات إدارة الفنادق وذلك لإقامة منتجع استشفائى في مصر.

وخلال مراسم التوقيع، ألقت نائب الوزير كلمة استهلتها بنقل تحيات الوزير وتمنياته بنجاح المشروع والتوفيق للقائمين عليه، مثمنة اختيار مصر لهذا المشروع الهام الذي سيسلط الضوء على إمكانيات المقصد السياحي المصرى في مجال السياحة الاستشفائية بجانب المنتجات السياحية الغنية والفريدة التي تزخر بها مصر.

كما أكدت نائب الوزير على أن الوزارة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز السياحة الاستشفائية، وذلك في ظل الإمكانات المختلفة التي تمتلكها مصر وباعتبار السياحة الاستشفائية منتجاً سياحياً يستقطب شريحة مميزة من السائحين من كافة أنحاء العالم.