شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى نوفمبر.. 15 شركة ترتفع بنسبة تفوق 50% خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق 15 سهمًا بالبورصة المصرية، صعودًا بنسبة تجاوزت 50% خلال جلسات شهر نوفمبر الماضى، وذلك نتيجة تحسن الأداء المالى لعدد من الشركات، وزيادة المضاربات على بعض الأسهم، يأتي هذا في الوقت الذى حققت فيه البورصة أرباحًا بلغت 140 مليار جنيه خلال الشهر الماضي، وضمت قائمة الأسهم الذهبية خلال نوفمبر:

1- آسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 195.17% ليصل إلى مستوى 52.600 جنيه.

2- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 100.97% ليصل إلى مستوى 3.300 جنيه.

3- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 96.39% ليصل إلى مستوى 35.370 جنيه.

4- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 83.81% ليصل إلى مستوى 52.570 جنيه.

5- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 75.10% ليصل إلى مستوى 0.443 جنيه.

6- جولدن تكس للأصواف بنسبة 68.41% ليصل إلى مستوى 27.400 جنيه.

7- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بنسبة 65.91% ليصل إلى مستوى 99.300 جنيه.

8- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 59.28% ليصل إلى مستوى 3.270 جنيه.

9- مصر للأسواق الحرة بنسبة 58.83% ليصل إلى مستوى 31.940 جنيه.

10- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 58.36% ليصل إلى مستوى 0.966 جنيه.

11- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 56.96% ليصل إلى مستوى 34.500 جنيه.

12- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 53.93% ليصل إلى مستوى 2.780 جنيه.

13- مصر للفنادق بنسبة 53.66% ليصل إلى مستوى 245.460 جنيه.

14- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 51.54% ليصل إلى مستوى 6.880 جنيه.

15- أيه كابيتال القابضة بنسبة 50.52% ليصل إلى مستوى 0.584 جنيه.