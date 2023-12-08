شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى نوفمبر.. 15 شركة ترتفع بنسبة تفوق 50% خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر
1- آسيك للتعدين-اسكوم بنسبة 195.17% ليصل إلى مستوى 52.600 جنيه.
2- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 100.97% ليصل إلى مستوى 3.300 جنيه.
3- الأهلي للتنمية والاستثمار بنسبة 96.39% ليصل إلى مستوى 35.370 جنيه.
4- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنسبة 83.81% ليصل إلى مستوى 52.570 جنيه.
5- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 75.10% ليصل إلى مستوى 0.443 جنيه.
6- جولدن تكس للأصواف بنسبة 68.41% ليصل إلى مستوى 27.400 جنيه.
7- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بنسبة 65.91% ليصل إلى مستوى 99.300 جنيه.
8- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 59.28% ليصل إلى مستوى 3.270 جنيه.
9- مصر للأسواق الحرة بنسبة 58.83% ليصل إلى مستوى 31.940 جنيه.
10- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بنسبة 58.36% ليصل إلى مستوى 0.966 جنيه.
11- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بنسبة 56.96% ليصل إلى مستوى 34.500 جنيه.
12- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 53.93% ليصل إلى مستوى 2.780 جنيه.
13- مصر للفنادق بنسبة 53.66% ليصل إلى مستوى 245.460 جنيه.
14- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 51.54% ليصل إلى مستوى 6.880 جنيه.
15- أيه كابيتال القابضة بنسبة 50.52% ليصل إلى مستوى 0.584 جنيه.
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