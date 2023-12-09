شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الأدوية" بنسبة 6.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، تراجعت 9 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 6.8%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 4.9%، 4.6%، على التوالي، يليهما قطاع العقارات بنسبة 3.3%، وهبط قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والتجارة والموزعون بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 1%، 0.6%، 0.4%، على التوالي، فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 5.8%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، يليه قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.5%، 2%، على التوالي، وصعد قطاع البنوك بنسبة 1.1%، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 24686.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5286.49 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7681.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614.43 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 6701.74 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.663 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.136 تريليون جنيه إلى 1.118 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 342.7 مليار جنيه إلى 341.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.