شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. "داو جونز" ينهي جلسة التعاملات مرتفعاً 0.4% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق مع نهاية تعاملات الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التعاملات مرتفعاً 130.49 أو 0.4% إلى 36247.87 نقطة.

نتائج البورصة الأمريكية

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 18.78 نقطة أو 0.4% إلى 4604.37 نقاط.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية ارتفاعًا 63.98 نقطة أو 0.5% إلى 14403.97 نقاط.

وكان محللون توقعوا استمرار صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر داو جونز، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك.

أسهم شركات التكنولوجيا

ولفت موقع "إنفيستور بيزنس دايلي"الأمريكي، أن ذلك يشمل قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وألفابيت وجوجل وميتا وغيرهم.

وأطاحت شركة "أوبن إيه آي" بسام ألتمان من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ما أثار أسئلة كبيرة بالنسبة لشركة "مايكروسوفت" وأسهم الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ولكن ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة أوبن إيه آي قد يعيد النظر في قراره من "ألتمان" تحت ضغط من كبار المستثمرين بما في ذلك مايكروسوفت، التي اتخذت قراراً بتعيين ألتمان كمشرف داخلي على عمليات الذكاء الاصطناعي فيها.