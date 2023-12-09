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توقيع مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة وهونج كونج

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت المملكة العربية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.

 

 

 

وتهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الطرفين لتشجيع الاستثمار المباشر بينهما، عن طريق حث الطرفين على تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتطوراتها، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز تعاون الطرفين لإقامة المعارض وجلسات العمل وتبادل الزيارات والخبرات من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر.

 

 

يذكر أن مذكرة التفاهم وقعت خلال زيارة معالي وزير الاستثمار وترأسه وفد سعودي رفيع المستوى من قيادات الحكومة والقطاع الخاص إلى جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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