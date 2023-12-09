شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل ارتفاعا بأكثر من 2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الجمعة، بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب.

لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي، في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الإمدادات.

أسعار النفط اليوم

العقود الآجلة لخام برنت سجلت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية، بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4 بالمئة.

فيما وصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، عند التسوية إلى 71.23 دولار بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7 بالمئة.

الإمدادات النفطية

وخسر الخامان القياسيان 3.8 بالمئة، على مدار الأسبوع، بعد أن سجلا أمس الخميس أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو.

ويأتي هذا في مؤشر على أن كثيرا من المتعاملين، يرون أن السوق تشهدا فائضا في الإمدادات.