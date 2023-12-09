شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت 8 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضروات في السوق المصرى، اليوم السبت في مصر، وسجل سعر سعر الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات والبطاطس من 9 إلى 14 جنيها والبصل 14 إلى 21 جنيها والكوسة 9 إلى 14 جنيهات والجزر 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 8 جنيها والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.

الملوخية من سعر 8 إلي 11 جنيها والخيار البلدي من 8 الي 10 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 22 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها

وكان اتحاد الغرف التجارية أكد تعاونه مع الحكومة و القطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.

وذكر بيان سابق أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.