شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات فى الأسواق اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وسجل سعر كيلو الفاصوليا 6 إلى 8 جنيها والباذنجان البلدي 3 إلى 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 إلى 4 جنيهات والباذنجان الأبيض 5 إلى 7 جنيهات والفلفل الرومي 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحامي 5 إلى 7 جنيهات، وفق أحدث بيانات سوق العبور.
الملوخية من سعر 8 إلي 11 جنيها والخيار البلدي من 8 الي 10 جنيهات والبامية من 35 إلي 40 جنيها والبسلة من 22 إلي 25 جنيها والسبانخ 7 إلي 12 جنيها
وكان اتحاد الغرف التجارية أكد تعاونه مع الحكومة و القطاع الخاص لتوفير السلع ضمن مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية والمساهمة في إتاحة أكبر للسلع في الأسواق في الفترة الحالية.
وذكر بيان سابق أنه يتم العمل على 7 سلع رئيسية وتوفيرها في الأسواق بنسبة خفض تتراوح بين 15 إلي 25 % منها سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، وهذه السلع تساهم في تحريك مستويات التضخم لذلك نعمل مع مجلس الوزراء في خفض سعر هذه السلع.
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