شكرا لقرائتكم خبر عن "بورصة ناسداك" تدفع تسوية بـ 4 ملايين دولار لـ "الخزانة الأمريكية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن بورصة ناسداك وافقت على دفع تسوية قيمتها أربعة ملايين دولار لوزارة الخزانة الأمريكية، بسبب انتهاكات لعقوبات.

وأشارت ناسداك، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن التسوية راعت عوامل تخفيف تشمل إفصاح ناسداك التطوعي عن المعاملات في 2014 وبيعها لوحدتها في أرمينيا في 2018.

أسواق الأسهم الأمريكية

كانت سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية ارتفاعا عند الإغلاق مع نهاية تعاملات الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التعاملات مرتفعاً 130.49 أو 0.4% إلى 36247.87 نقطة.

نتائج البورصة الأمريكية

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 18.78 نقطة أو 0.4% إلى 4604.37 نقاط.

وسجل مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية ارتفاعًا 63.98 نقطة أو 0.5% إلى 14403.97 نقاط.

وكان محللون توقعوا استمرار صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر داو جونز، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك.