شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب عالميًا تتراجع 3.3 % خلال تداولات الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق بخصوص مستقبل الفائدة الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف التي جاءت بأفضل من التوقعات.

انخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1994 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2004 دولار للأونصة، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

بداية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاع حاد في أسعار الذهب وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يستسلم الذهب للهبوط الحاد بسبب التصحيح السلبي وعمليات جني الأرباح، ليخسر الذهب عند الاغلاق 144 دولار من قيمته.

يوم أمس الجمعة صدرت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ليظهر تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألف والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

انخفضت أسعار الذهب بعد بيانات الوظائف خلال جلسة الأمس بنسبة 1.2% وذلك بعد أن استطاع الدولار الارتفاع بنسبة 0.5% وفقاً لمؤشر الدولار الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكمله بنسبة 0.7%.

تقلصت توقعات الخفض المحتمل لسعر الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي في شهر مارس 2024 من قبل الأسواق، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف يوم الجمعة أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة كافية.

توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية يشير حالياً إلى اجتماع أعلى من 97% أن البنك الفيدرالي سيثبت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أن وصلت التوقعات إلى 99% بعد صدور أخبار الأمس، بينما تراجع احتمال خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 إلى 43% بعد أن كان يتخطى 50% قبل البيانات.