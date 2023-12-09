سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات للجرام، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1847 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2374 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2770 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2005 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 23.8 دولار بنسبة 1.17% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.